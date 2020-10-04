Минск, , 21:50 — REGNUM Белорусская оппозиция составила собственный список санкций против «ответственных за насилие» представителей власти республики, в который вошли порядка 800 человек. Об этом 4 октября заявила пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Анна Красулина.

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«Мы видим, что Европейский союз определился с санкциями, он их ввёл. Мы рассчитываем, что санкционный список будет очень серьёзно расти. У нас в списке уже порядка 700−800 фамилий», — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

Красулина уточнила, что в штабе считают данных лиц «ответственными за насилие» и «фальсификацию» выборов президента в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко, который занимает президентское кресло с 1994 года. Манифестанты требуют новых честных выборов президента, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Лукашенко также обвинил страны ЕС и США в дестабилизации обстановки в Белоруссии.

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