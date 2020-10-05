Гонконг, Китай, , 07:36 — REGNUM Власти Гонконга заключили с Грузией соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба администрации этого Специального административного района КНР.

«Грузия является развивающейся экономикой, которая участвует в инициативе «Один пояс, один путь», — говорится в заявлении.

Подпись под документом, устанавливающим распределение налоговых прав между двумя юрисдикциями, поставил секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства Гонконга Кристофер Хуэй.

Отмечается, что новое соглашение «поможет инвесторам лучше оценить свои потенциальные налоговые обязательства от трансграничной экономической деятельности, тем самым способствуя дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей». Подобные соглашения до Грузии Гонконг заключил уже с 44-мя странами.

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