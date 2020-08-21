Пекин, , 08:10 — REGNUM

После одностороннего введения американской стороной целого ряда санкций против КНР в связи с Гонконгом, а также против самого Гонконга, в Китае введены ответные меры. Как сообщает 20 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Китай приостанавливает действие двустороннего соглашения с Гонконгом о взаимной правовой помощи по криминальным делам.

Дипломат отметил, что вопросы, связанные с Гонконгом, являются внутренним делом КНР и не допускают внешнего вмешательства. Он также сообщил, что администрация Гонконга всецело поддержала этот шаг Пекина.