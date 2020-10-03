Ереван, , 21:42 — REGNUM В рамках Минской группы ОБСЕ может быть обсужден вопрос о введении миротворцев в Нагорный Карабах, в частности российских. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российские миротворцы Mil.ru

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По его словам, в рамках Минской группы ОБСЕ в более широком контексте могут быть обсуждены «такие вопросы».

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации сообщил, что атака вооруженных сил (ВС) Азербайджана на Нагорный Карабах по своим масштабам является беспрецедентной.

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