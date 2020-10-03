Ереван, , 18:26 — REGNUM Атака вооруженных сил (ВС) Азербайджана на Нагорный Карабах по своим масштабам беспрецедентна. Об этом сообщил 3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации, которое транслировали местные телеканалы.

«Враг (ВС Азербайджана. — Прим. ИА REGNUM) атакует в таких масштабах, что … такое не часто случалось в 21-м веке в других концах света», — отметил Пашинян, ссылаясь на мнение военных экспертов.

По его словам, рубежи армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) атакуют уже неделю десятки тысяч пехотинцев, сотни танков и БМП, десятки самолетов и сотни беспилотников.

При этом он добавил, что действия военных Азербайджана в Карабахе привели ко множествам жертв, однако решить хоть одну стратегическую задачу они не смогли.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Нагорный Карабах ведет войну с международным терроризмом.

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