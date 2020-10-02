Париж, , 22:41 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим японским коллегой Мотэги Тосимицу в Париже. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры поблагодарили друг друга за активное сотрудничество в двусторонних отношениях, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны обязались и дальше способствовать укреплению безопасности на море, прогрессу в областях экологии и здравоохранения, а также развивать связи в военно-политической области.

Министры обсудили многие международные проблемы, в том числе ядерную программу КНДР.

Напомним, 2 октября Ле Дриан также встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом. Министры обсудили как кризисы внутри Евросоюза, так и международные вопросы, такие как присутствие Франции в регионе Сахель, где Дания также принимает участие в борьбе против терроризма.

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