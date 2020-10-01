Париж, , 19:16 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Париже 2 октября. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры планируют обсудить как кризисы внутри Евросоюза, так и международные вопросы, такие как присутствие Франции в регионе Сахель, где Дания также принимает участие в борьбе против терроризма. Ле Дриан и Кофод собираются согласовать свои позиции в преддверии международной встречи по гуманитарной помощи Сахелю, которая пройдет 24 октября в столице Дании Копенгагене.

Также политики хотят затронуть темы цифрового и экологического перехода, развития новых технологий и поиска новых источников энергии, которые важны для обоих европейских государств.

Напомним, 16 сентября Ле Дриан совершил визит в столицу Португалии Лиссабон и провел переговоры со своим коллегой Аугусту Сантусом Сильвой. В ходе двусторонних переговоров министры обсудили ситуацию в Средиземноморье, в Ливии и подтвердили свое обязательство вместе бороться с терроризмом в африканском регионе Сахель.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции совершил визит в Лиссабон