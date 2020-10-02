Париж, , 22:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать переговоры по Нагорному Карабаху при своем посредничестве. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Reuters.

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Макрон провел встречи с представителями двух конфликтующих сторон. «Он повторил призыв прекратить огонь и предложил начать переговоры в рамках Минской группы, которые могли бы привести к определенному результату. Работа начнется уже сегодня», — подтвердила администрация президента Франции.

Макрон также обсудил со своими коллегами происшествие с двумя журналистами французского издания Le Monde, ранеными в Нагорном Карабахе.

Напомним, Макрон потребует от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «объяснений» по переброске в Нагорный Карабах свыше 300 террористов из Сирии через турецкий Газиантеп.

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