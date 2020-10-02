Баку, , 21:23 — REGNUM Армения заинтересована не в переговорах, а в том, чтобы «аннексированные» ею территории остались за ней, заявили 2 октября в азербайджанском МИД.

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В Баку заявляют, что Ереван идёт наперекор позиции Минской группы ОБСЕ о «неприемлемости сложившего статус-кво». Это связано с тем, считают в Азербайджане, что «Армения преследует цель закрепления статус-кво, основанного на оккупации».

Азербайджанская сторона заявляет, что, по её оценке, Армения хочет не урегулировать конфликт, а «стремится к аннексии захваченных территорий».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения активно взаимодействует с Россией, призывая помочь посредничеством в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан при этом заявляет, что только при условии «деоккупации» Нагорного Карабаха Арменией прекратит боевые действия.

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