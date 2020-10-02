Анкара, , 16:58 — REGNUM Борьба Азербайджана должна продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден, заявил 2 октября президент Турции Реджеп Эрдоган.

Трансляцию его выступления вёл телеканал NTV.

«Мы поддерживаем всеми способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим эту поддержку. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал турецкий президент.

При этом Эрдоган связал обострение ситуации в Нагорном Карабахе с положением в Восточном Средиземноморье и в Сирии.

«Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября идут активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. При этом Турция заявляет о неприемлемости мирного решения этого территориального спора.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян: мир в Карабахе настанет после устранения Турции с Южного Кавказа

Читайте развитие сюжета: МИД Канады: экспорт вооружений в Турцию может быть приостановлен