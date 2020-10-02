Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин прошел проверку на коронавирус, её результат отрицательный, 2 октября сообщила его пресс-секретарь Моника Кроули в Twitter.

«В рамках регулярного протокола секретарь Стивен Мнучин ежедневно тестировался на COVID-19. Сегодня утром у него был отрицательный результат на COVID-19, и он продолжит проходить ежедневные анализы» , — сообщила Кроули.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября заболевание COVID-19 подтвердилось у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи Трамп. Вице-президент США Майк Пенс прошел тест и оказался здоров.

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