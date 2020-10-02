Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разбит на части и будет работать удаленно после обнаружения коронавируса у президента и его супруги, 2 октября сообщает агентство Reuters.

«Настоящее разочарование заключается в том, что сейчас октябрь, у нас 31 день (до президентских выборов — прим. ИА REGNUM)», — заявил журналистам представитель администрации Трампа на условиях анонимности.

Чиновник также сообщил, что вице-президент Майк Пенс, у которого не был обнаружен коронавирус, также будет работать отдельно от Трампа, в отдельной резиденции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у президента США и его жены Меланьи Трамп подтвердился COVID-19. Соперник Трампа на выборах Джо Байден пожелал ему скорейшего выздоровления.

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