Нумеа, Франция, , 16:34 — REGNUM Генеральный секретарь партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини призвал жителей Новой Каледонии голосовать против выхода из состава Франции на референдуме 4 октября. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Le Figaro.

В своем коммюнике Герини заявил, что «Новая Каледония имеет право обрести независимость, но независимость — это не единственная опция. Как подтверждает ООН, легитимный процесс деколонизации может происходить и внутри Республики». «Новая Каледония нуждается во Франция, а Франция нуждается в Новой Каледонии», — добавил политик.

Напомним, 21 сентября в Новой Каледонии началась официальная кампания по обретению независимости. Второй референдум о выходе из состава Французской Республики состоится в Новой Каледонии 4 октября 2020 года. По итогам прошлого референдума, состоявшегося 4 ноября 2018 года, сторонники сохранения Новой Каледонии в составе Франции набрали 56,7%.

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