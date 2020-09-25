Нумеа, Франция, , 10:47 — REGNUM Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала жителей заморского департамента Франции Новая Каледония голосовать против обретения независимости на референдуме 4 октября.

На своей официальной странице в «Твиттере» Ле Пен опубликовала видео, в котором она«настоятельно советует» жителям Новой Каледонии не «поддаваться нерациональной идее о независимости».

«Если «нет» снова победит, вы подтвердите принадлежность Новой Каледонии Франции, как вы это делали во время всех референдумов, начиная с 1958 года. Если победит «да», ваша страна станет независимой и войдет в период неуверенности, множественных опасностей и раздоров», — заявила Ле Пен.

Напомним, 21 сентября в Новой Каледонии началась официальная кампания по обретению независимости. Второй референдум о выходе из состава Французской Республики состоится в Новой Каледонии 4 октября 2020 года. По итогам прошлого референдума, состоявшегося 4 ноября 2018 года, сторонники сохранения Новой Каледонии в составе Франции набрали 56,7%.

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