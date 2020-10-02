Минск, , 15:01 — REGNUM В Минске рассчитывают на получение первой части кредита от России до конца текущего года. Об этом, как передает агентство БелТА, сообщил 2 октября журналистам глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

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Как уточнил Головченко, кредит поступит белорусской стороне после того, как правительства двух стран попишут соответствующее соглашение, условия которого в настоящее время отрабатываются.

«Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провел обсуждение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.