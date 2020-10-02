Минск, , 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провел обсуждение ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главы двух стран провели обсуждение дальнейших шагов по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного между Россией и Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и внутриполитическую ситуацию в своих странах.