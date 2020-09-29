Берлин, , 14:11 — REGNUM Возможность встречи экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая приедет в Берлин 5−6 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель в настоящее время рассматривается, однако такая встреча ещё не подтверждена. Об этом 29 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощницу и пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

При этом ранее сама Тихановская заявила, что она планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе своего визита в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская заявила, что после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном ее пригласили выступить перед парламентом Франции.