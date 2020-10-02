Минск, , 13:11 — REGNUM Восстановления автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора, сообщили 2 октября в пресс-службе белорусского лидера.

Собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также внутриполитическую ситуацию в России и Белоруссии. Особое внимание было уделено проблеме распространения коронавирус. Выражена озабоченность ростом числа новых случаев заражения.

Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений «Славянское братство — 2020» и VII Форум регионов Белоруссии и России. Стороны отметили важность прямых контактов на уровне руководителей регионов.