Ереван, , 13:13 — REGNUM Членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено из-за действий турецкий властей в контексте конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в опубликованном 2 октября интервью французскому изданию Le Figaro.

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«Турция не может быть посредником в Минской группе ОБСЕ из-за своей предвзятой позиции и воинственного поведения в карабахском конфликте», — отметил он.

Пашинян вместе с тем отметил, что армянская сторона видит в Минской группе единственную существующую площадку для переговоров по урегулированию конфликта.

Напомним, Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Россия, Франция и США — сопредседатели группы, в состав которой входят еще Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

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