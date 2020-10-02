Ереван, , 12:32 — REGNUM Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ, сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

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«Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня на основании соглашений 1994—1995 годов», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Армения привержена решить конфликт мирным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, в ходе которого была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе.

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