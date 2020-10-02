Ереван, , 11:42 — REGNUM Телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, в ходе которого была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, провел глава правительства Армении Никол Пашинян. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба армянского правительства на своей странице в соцсети Twitter.

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«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что О'Брайен в ходе беседы подтвердил, что США заинтересованы в немедленном прекращении военных и достижении стабильности, а также готовы быть полезными Армении и региону.

«Никол Пашинян подчеркнул факт причастности Турции к боевым действиям и переброску сирийских наемников и террористов в Азербайджан», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по городу Гадрут в Нагорном Карабахе

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