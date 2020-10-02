Ереван, , 11:11 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по городу Гадрут в Нагорном Карабахе, сообщил 2 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Азербайджан вновь наносит удары по мирному населению. Артиллерийскому обстрелу подвергается город Гадрут», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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