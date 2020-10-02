Степанакерт, , 09:41 — REGNUM Военные ВС Азербайджана в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе используют кассетные бомбы. С таким утверждением в ходе брифинга выступил омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.

«Зафиксированы случаи применения этой страной кассетных боеприпасов — бомб и ракет, что запрещено международным законодательством, особенно в отношении гражданского населения и населенных пунктов», — приводит РИА Новости слова омбудсмена.

Он уточнил, что в ходе боевых действий азербайджанская сторона применяла запрещённые боеприпасы израильского производства, а также ракеты РСЗО «Смерч».

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По его словам, Азербайджан нарушает нормы гуманитарного и обычного права.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку её независимость не признаёт. Утром 27 сентября произошло очередное обострение: на линии соприкосновения начались боестолкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил вооружённые силы Азербайджана в применении в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе многих видов вооружений, включая оружие дальнего действия.

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