Степанакерт, 2 октября 2020, 09:41 — REGNUM Военные ВС Азербайджана в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе используют кассетные бомбы. С таким утверждением в ходе брифинга выступил омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
Он уточнил, что в ходе боевых действий азербайджанская сторона применяла запрещённые боеприпасы израильского производства, а также ракеты РСЗО «Смерч».
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По его словам, Азербайджан нарушает нормы гуманитарного и обычного права.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку её независимость не признаёт. Утром 27 сентября произошло очередное обострение: на линии соприкосновения начались боестолкновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил вооружённые силы Азербайджана в применении в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе многих видов вооружений, включая оружие дальнего действия.
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