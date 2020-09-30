Ереван, , 12:24 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе используют много видов вооружений, включая оружие дальнего действия. Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Азербайджанские ВС на северной части используют разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия. Задействованы беспилотники и артиллерия», — сказал Ованиссян.

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Он добавил, что по всей линии фронта продолжаются бои, обе стороны несут потери.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку её независимость не признаёт.

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Утром 27 сентября произошло очередное обострение давнего конфликта. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения между Арменией и Азербайджаном. Оба государства объявили о мобилизации и ввели военное положение. Пока никаких мирных переговоров стороны не ведут.