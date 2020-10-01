Париж, , 18:44 — REGNUM Председатель Сената Франции Жерар Ларше в четвертый раз за три года переизбрался на свой пост. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Le Figaro.

Жерар Ларше Сенат Франции

Набрав существенное большинство в ходе голосования в верхней палате французского парламента, Ларше в четвертый раз занял пост председателя Сената. В первом туре выборов за него проголосовал 231 депутат.

Другие кандидаты — Патрик Канне от Социалистической партии, Элиан Ассасси от Коммунистической партии и эколог Гийом Гонтар — набрали 65, 15 и 13 голосов соответственно.

Напомним, по результатам выборов в Сенат Франции, прошедших в воскресенье, 27 сентября, группе «Республиканцы» в союзе с другими правыми и правоцентристскими партиями удалось укрепить позиции в верхней палате парламента.

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