Париж, , 12:17 — REGNUM По результатам выборов в Сенат Франции, прошедших в воскресенье, 27 сентября, группе «Республиканцы» в союзе с другими правыми и правоцентристскими партиями удалось укрепить позиции в верхней палате парламента, передает Agence France-Presse.

В этом году выборы коснулись 172 из 348 мест в Сенате Франции. Фракция партии «Республиканцы» во главе с Брюно Ретайю теперь имеет 143 места в верхней палате парламента. Союзный ей «Центристский союз» получил 24 места. Партии «Вперед, Республика!», созданной президентом Франции Эммануэлем Макроном, не удалось упрочить свои позиции.

В то же время, крайне правая партия «Национальное объединение» смогла сохранить единственное место в Сенате, которое занимает депутат Стефан Равье. Кроме того, впервые в верхнюю палату французского парламента избрался корсиканский националист — Поль Туссэн Париджи, выступающий за независимость острова Корсика от Франции.

Напомним, 17 сентября депутат Национального собрания от департамента Па-де-Кале Бенуа Поттери покинул фракцию «Вперед, республика!» и перешел в группу «Действовать вместе». Это уже 40-ой член партии «Вперед, республика!», который решил сменить свою политическую принадлежность.

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