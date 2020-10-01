Брюссель, , 12:15 — REGNUM Пост министра иностранных дел Бельгии в правительстве Александера Де Кроо, которое приведут к присяге 1 октября, займет 45-летняя Софи Вильмес, являющаяся главой уходящего технического правительства. Об этом 1 октября сообщает валлонская либеральная партия «Реформаторское движение», входящая в правящую коалицию.

«Софи Вильмес займет пост министра иностранных дел», — говорится в приводимом ТАСС сообщении.

Также в нем указывается, что, уходящий вместе с техническим правительством, министр бюджета Давид Кларинваль займет в новом правительстве страны пост министра по делам средних классов, сельского хозяйства и экономики.

Кроме того, известно, что в новый кабинет министров Бельгии войдут 15 министров и пять государственных секретарей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 октября, в Брюсселе стартует двухдневный внеплановый саммит Евросоюза, на котором лидеры стран ЕС обсудят эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и санкции против Минска, а также инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.