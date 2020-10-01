Брюссель, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в Брюсселе стартует двухдневный внеплановый саммит Евросоюза.

Так, на саммите лидеры стран ЕС обсудят эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и санкции против Минска, а также инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

Второй день будет полностью посвящен внутренним проблемам ЕС, а также экономическим вопросам на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, ранее источник в правительстве ФРГ сообщил, что на саммите вряд ли будут приняты какие-либо решения по конкретным мерам из-за ситуации с Навальным — как ожидается, лидеры ЕС заявят, что определятся с реакцией на инцидент после поступления информации от ОЗХО.

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