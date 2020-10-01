Париж, , 11:42 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду, что Франция пригласит Россию к участию в переговорах по урегулированию политической ситуации в республике.

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«Было бы очень хорошо, если бы президент (Франции Эммануэль) Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе», — сказала она в эфире радиостанции RTL.

Она добавила, что Макрон во время встречи с ней в Литве 29 сентября «показал, что хорошо понимает ситуацию в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего визита в Берлин 5−6 октября.

Ранее Меркель заявила, что Германия не признаетАлександра Лукашенкопрезидентом Белоруссии по итогам выборов, состоявшихся в республике 9 августа.

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