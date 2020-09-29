Минск, , 12:48 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом представитель белорусской оппозиции заявила 29 сентября в интервью RFI.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель», — сказала Тихановская. Также состоится ряд встреч в Европе. По её словам, эти встречи необходимы для мирного разрешения ситуации в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она заявила, что французский лидер пообещал содействовать в разрешении политического кризиса в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Тихановская: Макрон пообещал помочь с диалогом по ситуации в Белоруссии