Берлин, , 11:03 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Она сообщила об этом 30 сентября во время своего выступления в Бундестаге в ходе дебатов по федеральному бюджету на 2021 год

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«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — заявила канцлер Германии, чьи слова приводит ТАСС.

Также Меркель подчеркнула, что ее восхищает мужество женщин, выходящих на улицы белорусских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего визита в Берлин 5−6 октября.