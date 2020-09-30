Душанбе, , 11:03 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов показали, как надо здороваться во время пандемии, сообщает 30 сентября агентство Kun.uz.

Таджикистанский лидер принял премьер-министра соседней республики в Душанбе 29 сентября. Перед фотосессией Рахмон и Арипов прикоснулись друг к другу локтями в знак приветствия.

Стороны обсудили диверсификацию товарооборота между странами, а также устранение технических барьеров в торговле.

Собеседники также отметили необходимость открытия торговых домов и представительств компаний на территории двух стран. В качестве перспективных направлений взаимодействия обозначены гидроэнергетика и строительство новой дорожной инфраструктуры.

Ранее таджикистанские СМИ сообщили, что с 1 октября власти Узбекистана планируют открыть границу с Таджикистаном.

Читайте также: Узбекистан откроет границу с Таджикистаном