Душанбе, , 10:42 — REGNUM Власти Узбекистана планируют открыть пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границе с Таджикистаном, сообщает 30 сентября издание Asia-Plus.

Отмечается, что граница будет открыта с 1 октября. Для пересечения границы гражданам Таджикистана необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса.

На КПП установлены лаборатории, где можно пройти тест на коронавирус. Стоимость услуги составляет $20. Кроме того, гражданам Таджикистана необходимо будет пройти двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября главы правительств Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов во время личной встречи обсудили открытие транспортного сообщения между странами.

Читайте также: Таджикистан и Узбекистан планируют открыть транспортное сообщение