Берлин, , 15:01 — REGNUM Германия получила от России третий запрос об оказании правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным, сообщил 29 сентября представитель министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ.

«Я могу подтвердить, что третий запрос о правовой помощи со стороны России поступил 25 сентября в Федеральное ведомство юстиции и изучается правительством ФРГ», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запросы, которые посылала Москва в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках инцидента с Навальным, до сих остаются без ответа.

Отметим, 21 сентября представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что немецкие власти все еще обрабатывают второй запрос России о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.

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