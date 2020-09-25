Берлин, , 14:15 — REGNUM Представительство Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ноту от России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 25 сентября сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту (по ситуации с Навальным)», — сказала она на брифинге в Берлине.

Она добавила, что ответ на ноту будет дан «в рамках соответствующих положений конвенции о запрещении химического оружия, которые предусматривает для этого срок в 10 дней».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был доставлен в больницу в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Через несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. 23 сентября врачи берлинской клиники выписали Навального из стационара.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.

Читайте также: В управление юстиции ФРГ направят второй запрос РФ по Навальному