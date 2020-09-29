Москва, , 12:08 — REGNUM В списке «национальных целей» нет ответов на целый ряд важнейших вопросов — какова цель нашего народа, для чего мы укрепляем страну, как именно собираемся сохранять свою уникальную цивилизацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 сентября, комментируя выступление президента России Владимира Путина на заседании президиума Госсовета.

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Как сообщалось ранее, Путин заявил, что по каждой национальной цели в России должен быть достигнут ощутимый результат, а откладывать выполнение сложных вопросов «на потом» не следует. Несмотря на трудный период, все национальные цели России остаются неизменными, добавил президент.

« Перечисленные в ходе разговора о национальных целях ключевые, или стратегические, направления меня лично не вдохновили. Вчитайтесь: «сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, широкое внедрение цифровых технологий». Всё это может иметь отношение к любой стране, далеко не только к России. Более того, сторонники развития нашей страны в рамках западного проекта вещают об этом же и указывают, что нынешний курс России на суверенизацию всему этому мешает.

В перечисленном нет нужного мне ответа на вопрос, для чего живёт наш народ и, соответственно, я как его частичка. Какова его цель? Для чего мы укрепляем страну? В качестве кого «самореализуются» граждане России? Какой задаче служит внедрение цифровых технологий? По всем этим важным темам нам ничего не говорят. Как ничего не говорят о том, что всё-таки будет с нашей культурой и образованием, сохраним ли мы нашу уникальную цивилизацию, какую роль наша страна будет играть в мире.