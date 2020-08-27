Москва, , 09:58 — REGNUM Пара доллар/рубль 26 августа в первой половине дня обновила максимум вторника (25 августа), но по итогу торговой сессии котировки остались вблизи уровня начала торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«С технической точки зрение такой сценарий дает основание рассчитывать на коррекцию в течение сегодняшнего дня, 27 августа.

Начало торгов ожидается вблизи текущих уровней, после чего пара доллар/рубль попытается обновить минимум среды — 75,32.

На утро внешний фон складывается нейтрально-позитивный. Нефть марки Brent торгуется выше $46 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона в подавляющем большинстве торгуются на зеленой территории. Индекс доллара США торгуется около нуля.

В целом динамику рубля сейчас определяет геополитика и риски, связанные с ней. А именно события в Белоруссии.

Инвесторы опасаются, что запад может ввести новые санкции в случае если, по их мнению, Россия вмешается в политические процессы в соседней стране.

Также сохраняются финансовые риски из-за того, что Россия является ключевым партнером Белоруссии, а также ее главным кредитором», — считает эксперт.

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