Ереван, , 11:30 — REGNUM Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждения ВС Азербайджана об уничтожении воинской части в карабахском городе Мартуни.

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"Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний», — цитирует его РИА Новости.

Также он опроверг информацию о гибели высокопоставленного офицера ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Баку заявляли о полном уничтожении армянского третьего мотострелкового полка «Мартуни», дислоцированного в Нагорном Карабахе.

Ранее минобороны Армении сообщило, что на вечер 28 сентября подразделения армии страны в Нагорном Крабахе сбили 49 БПЛА, четыре вертолета и один самолет, а также подбили 80 танков и БМ, и 82 единицы автотранспортных средств ВС Азербайджана.

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