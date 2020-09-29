Ереван, , 11:09 — REGNUM Во время боев в Нагорном Карабахе ВС Армении сбили вертолет армии Азербайджана. Об этом 29 сентября сообщил представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Наши только что сбили вертолет. Вероятно, вертолеты», — написал Ованнисян.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что ни одна из занятых ранее территорий в Нагорном Карабахе не была потеряна.