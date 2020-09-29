Баку, , 09:55 — REGNUM Министерство Азербайджана заявило, что ни одна из занятых ранее территорий в Нагорном Карабахе не была потеряна.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Ни одна пядь освобожденных территорий не была потеряна. Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера», — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргахлы.

По его словам, сообщения Еревана о якобы возвращении армянской армией части территорий, освобожденных азербайджанской армией, является дезинформацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении сообщило, что на вечер 28 сентября подразделения армии страны в Нагорном Крабахе сбили 49 БПЛА, четыре вертолета и один самолет, а также подбили 80 танков и БПП, и 82 единицы автотранспортных средств ВС Азербайджана.

Читайте также: Азербайджан обвинил Армению в обстреле Дашкесанского района