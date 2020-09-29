Баку, 29 сентября 2020, 08:21 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики, сообщили 29 сентября в пресс-службе оборонного ведомства.
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По данным азербайджанского минобороны, обстрелы начались 29 сентября с 7 часов 30 минут (6:30 мск) с территории Варденисского района Армении. В Баку заявили, что «предпримут адекватные ответные меры».
Ранее в министерство обороны Нагорного Карабаха сообщили, что число погибши военнослужащих во время столкновений с Азербайджаном достигло 53.