Ереван, , 09:40 — REGNUM Руководство Армении рассматривает возможность заключения военно-политического союза с Нагорно-Карабахской Республикой на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц написала 29 сентября в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«В сложившейся ситуации активно обсуждаются наши возможные действия, в частности заключение с Арцахом военно-политического союза», — отметила Макунц.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 27 сентября в парламенте о возможном признании Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Вопрос требует серьёзного обсуждения, отметил он, в текущей ситуации правительство рассматривает все сценарии развития событий.

Читайте также: Пашинян заявил Меркель об «агрессивной политике Турции» в регионе

Читайте развитие сюжета: В Армении оценили вероятность боевых действий на границе с Азербайджаном