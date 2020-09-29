Ереван, , 01:30 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал «агрессивной» политику Турции в регионе и призвал «обуздать» её. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Пашинян отметил, что с начала июльских событий Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе, — говорится в распространённом сообщении. — Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения её вовлечения в регион».

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В пресс-службе добавили, что Меркель выразила «глубокую озабоченность» сложившейся ситуацией и отметила безальтернативность мирного урегулирования карабахской проблемы. Переговорный процесс, по её словам, должен быть возобновлён под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. После артобстрела населённых пунктов Арцаха обе стороны сообщили о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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