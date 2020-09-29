Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американские конгрессмены предложили усовершенствовать систему сертификации самолетов после нескольких крушений Boeing 737 MAX. Соответствующий законопроект представлен 28 сентября, говорится в сообщении комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США.

Новые воздушные суда сертифицирует Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. В законопроекте, разработанном республиканцами и демократами, учтены рекомендации по итогам проверок конструкции, разработки и сертификации Boeing 737 MAX.

В 30 разделах нового документа закреплены новые требования о раскрытии критически важной информации, усилена гражданско-правовая ответственность за нарушения. Поправки в числе прочего предоставляют ФАУ ресурсы для найма и удержания на местах высококвалифицированных работников, усиливают защиту информаторов, отмечено в сообщении.

Рассмотрение законопроекта комитетом назначено на 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США пришли к выводу, что в корпорации Boeing скрывали от пилотов информацию о проблемах в работе авиалайнеров 737 MAX. Самолёты этого типа потерпели крушение в марте 2019 года в Эфиопии и в октябре 2018 года в Индонезии.

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