Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Информация о проблемах в работе авиалайнеров 737 MAX американской корпорации Boeing скрывалась от пилотов, считают авторы доклада комитета по транспорту и инфраструктуре Конгресса США, которые расследовали две катастрофы с участием этого самолета. Об этом сообщается на сайте комитета.

Кроме того, в ходе изучения инцидентов было установлено, что компания пришла к неправильным заключениям, касающихся ряда систем, которые использовались при разработке самолета. Авторы доклада также указывают на излишнюю поспешность Boeing при создании этой модели самолета в попытке догнать своего главного конкурента — компанию Airbus.

Еще одной причиной крушений 737 MAX, по мнению представителей комиссии, является ненадлежащий контроль за разработкой и сдачей в эксплуатацию самолета, а также давление корпорации на Федеральное авиационное управление (ФАУ) для допуска лайнеров к полетам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа корпорация Boeing объявила о возобновлении продаж авиалайнеры модели 737 MAX под другим обозначением — Boeing 737−8.

Читайте также: Boeing возобновил продажи авиаланеров 737 Max. Но название сменили