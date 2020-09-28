Ереван, , 23:36 — REGNUM С просьбой повлиять на политику Турции по Нагорному Карабаху обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщили 28 сентября в пресс-службе армянского правительства.

Минобороны Армении

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В ходе телефонных переговоров с главой германского правительства Пашинян заявил, что азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах.

Армянский премьер-министр «призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы повлиять на деструктивную позицию Турции».

По словам Меркель, необходимо мирное решение проблемы Нагорного Карабаха. Она призвала Ереван вновь начать переговоры с Баку в рамках Минской группы ОБСЕ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган поддерживает Азербайджан в «дружбе против» Армении, с которой у Турции имеют место давние исторические противоречия.

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