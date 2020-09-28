Париж, 28 сентября 2020, 20:37 — REGNUM Франция не признаёт легитимным переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Об этом заявил 28 сентября президент Франции Эммануэль Макрон.
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Он также не исключил введения санкций в отношении официального Минска и при этом заявил о готовности выступить посредником в диалоге между властями и оппозицией в Белоруссии.
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Ранее сегодня стало известно, что Эммануэль Макрон 29 сентября в Вильнюсе проведёт встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Последняя рассчитывает привлечь французского лидера к урегулированию политического кризиса в республике.
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