Минск, , 17:58 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции в отношении сторонников Александра Лукашенко, а не отраслевые, которые могут нанести вред рядовым гражданам республики.

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«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди», — приводятся слова Тихановской в её Telegram-канале «Пул Первой».

Политик отметила, что выступает за «точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко».

Ранее Тихановская уже заявляла, что считает нецелесообразными возможные экономические санкции Запада в отношении Белоруссии, поскольку они могут оказаться «тяжёлым бременем для жителей республики».