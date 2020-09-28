Анкара, , 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».

Реджеп Эрдоган Twibee.com

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По его мнению, это позволит достигнуть мира и стабильности в регионе. «Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупацией Нагорного Карабаха», — заявил президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе. В Кремле призвали стороны конфликта незамедлительно остановить огонь.

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