Минск, , 13:37 — REGNUM Ведомства России и Белоруссии, которые работают над отменой роуминга между двумя странами, планируют принять принципиально решение по этому вопросу уже в начале октября. Об этом 28 сентября на одной из секций Форума регионов Белоруссии и России заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

«Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос», — подчеркнул Рапота, слова которого приводит агентство БелТА.

Он добавил, что технически это «ещё займёт какое-то время». Рапота также отметил, что в настоящее время работа по отмене роуминга в Союзном государстве продвигается «достаточно интенсивно».

Как сообщало ИА REGNUM, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая «дорожная карта». В мае 2020 года в минсвязи и информатизации Белоруссии заявляли, что эта «дорожная карта» предполагает вступление в силу в сентябре соглашений, которые были достигнуты по итогам реализации сразу трёх этапов.

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На первом предполагается установка единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчётах операторов РФ и Белоруссии, на втором — снижение оптовых тарифов на услуги международного роуминга и на третьем — формирование операторами сотовой связи розничных тарифов на международный роуминг для абонентов.

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